Путин будет до 82 лет: Изменения в конституцию России не сулят Украине ничего хорошего

Изменения в конституцию РФ не сулят Украине ничего хорошего. Об этом в эфире программ «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» заявил известный адвокат, правовед Марк Фейгин (в 2018 году в РФ его лишили статуса адвоката).

Он акцентировал, что вообще внесение изменений в конституцию РФ имеет одну главную политическую цель – «обнулить сроки пребывания президента Путина на его посту». «Вообще все это было придумано только для этого. И он будет сидеть до 82 лет, до 2036 года. И эта очень плохая для Украины новость», – сказал Фейгин.

Изменения в конституцию РФ, в частности, содержат следующие направления, которые влияют на интересы Украины:

РФ защищает своих соотечественников, где бы они не находились, независимо от их желания;

не допускаются любые действия, направленные на возвращение Крыма в Украину, а также призывы к таким действиям;

любое решение международного суда признается только, если Россия желает его признавать;

проводится «монополизация» истории Киевской Руси, Российской империи и периода СССР;

из всех народов РФ один признается государствообразующим, а государственный язык – русский.

«Данные положения действительны. Хотя, разумеется, они сформулированы юридически иначе. Но то, что 22 апреля будет проголосовано, приблизительно к этому и ведет», – отметил Фейгин.

Он дополнил, что наряду с иными есть поправка о недопущении нарушения территориальной целостности. «Это для того, чтобы погасить сепаратистские движения в оккупированном Крыму, чтобы не допускать настроения о возврате Крым в состав Украины», – сказал адвокат.

«Ну и международные суды. Например, Международный суд ООН в Гааге по обращению Украины должен принять ряд решений в отношении и Крыма, и Донбасса, они действительно не будут исполняться Россией. Хотя, честно говоря, и без конституционных поправок они бы не исполнялись. В нынешней конституции п. 4 ст. 15 гласит о верховенстве норм международного права над национальным. Это отменяется, и Конституционному суду РФ дается право по обращению президента принимать решения о невыполнении такого рода [международных] решений», – пояснил Фейгин.

«В целом конституция меняется в сторону постсоветской империи – имперский элемент очень усиливается. Может возникнуть иллюзия, что это попытка создания какого-то русского национального государства. Но это не так, это все дымовая завеса наряду с тем, чтобы воссоздать нечто похожее на СССР», – констатировал правовед.

Он напомнил, что Россия сейчас активно занимается имплементацией в свой состав Беларуси, чему сопротивляется нынешнее белорусское руководство. Даже создан специальный орган – Госсовет, который будет руководить объединенными территориями. Фейгин подчеркнул, что после реализации плана по Беларуси такая же участь, по мнению России, ждет и Украину. И поправки относительно Госсовета, которые утвердят 22 апреля, делают из него «протоорган, который в дальнейшем возьмет на себя функцию по объединению всех зон, непризнанных республик в нечто единое целое».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»