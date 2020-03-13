В Мариуполе заработали две современные семейные амбулатории

В Мариуполе начали работу две семейные амбулатории Центра первичной медицинской помощи № 1. Теперь порядка 50 тыс. взрослых и маленьких мариупольцев смогут воспользоваться комфортными условиями новых учреждений. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

По словам городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, это еще один шаг на пути к созданию качественного медицинского сервиса для мариупольцев. «Наша цель – создать максимально комфортные и доступные условия для горожан как в центральных, так и в отдаленных районах», – отметил он.

В свою очередь, председатель Донецкой областной администрации Павел Кириленко подчеркнул важность появления таких современных объектов в каждом районе города. «Каждый житель должен иметь в шаговой доступности качественный медицинский сервис», – сказал Кириленко.

Так, амбулатория № 10 по адресу Курчатова, 33а была построена с нуля всего за год. В здании созданы все условия для комфортного приема пациентов, закуплено современное оборудование, помещения обустроены с учетом потребностей людей с инвалидностью. Записаться на прием можно онлайн. Также для удобства жителей оборудованы прививочный кабинет и кабинет для забора анализов. Общая сумма финансирования составила около 9,4 млн грн городского бюджета и средств Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

По словам заместителя городского головы Ксении Суховой, сегодня развитие медицины – это ответственность власти, громады и врачей.

Также семейная амбулатория № 5,6,8 по проспекту Металлургов, 196 трансформировалась в современный медицинский центр. Здесь оборудована комната матери и ребенка, обустроена зона для детского отдыха, закуплена современная мебель и оборудование. Есть стационар и кабинет первой неотложной медицинской помощи. На ремонт и закупку инвентаря выделено порядка 10 млн грн из городского бюджета и НСЗУ.