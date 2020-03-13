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НВФ обстреляли позиции ВСУ возле Крымского

13.03.20 23:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 13 марта, пророссийские незаконные вооруженные формирования (НВФ) в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Крымское (Луганская обл.). Об этом сегодня, 13 марта, сообщает пресс-центр ООС.

«Противник вел обстрелы из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате чего один украинский защитник получил касательное осколочное ранение головы. Эвакуационной техникой военный доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

«Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей», – констатирует пресс-центр ООС.

Уточняется, что «подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ».

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