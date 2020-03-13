Зеленский назначил заместителя главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Малюка первым заместителем главы Службы безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован сегодня, 13 марта, на сайте главы государства.

«Назначить Малюка Василия Васильевича первым заместителем председателя СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ», – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к перезапуску Службы безопасности Украины (СБУ).