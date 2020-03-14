Ермак о Консультативном совете при ТКГ: С представителями «ЛНР» и «ДНР» мы говорить не собираемся

В рамках Консультативного совета, который планируется создать при Трехсторонней контактной группе (ТКГ), украинская сторона будет вести переговоры только с теми представителями неподконтрольных Украине территорий Донбасса, которые не имеют прямого отношения к вооруженному конфликту. Об этом 13 марта в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передают «Донецкие новости».

Он рассказал, что 11 марта принимал участие в Минске в заседании ТКГ, также там был заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак (куратор украинского направления от Кремля). «Я там был не как представитель ТКГ. Я решил туда поехать, т.к. на протяжении последних 3-х месяцев практически ничего не происходило. Проходили встречи, но даже договоренности президентов, достигнутые в ходе Парижского саммита, не были исполнены. Поэтому я решил сам приехать и посмотреть, что же там происходит. Направил аналогичные предложения нашим коллегам – французам, немцам, россиянам. Сначала французы подтвердили приезд, но потом из-за коронавируса отказались. То же произошло с немцами. Поэтому кроме меня приехал только Козак», – пояснил Ермак.

По приезду в Минск он констатировал, что нет тенденций к развитию переговоров в рамках ТКГ, в частности, в вопросе обмена пленными, мест разведения войск на Донбассе и др.

Ермак напомнил, что на сегодняшний день Минские соглашения – единственный официальный документ, утвержденный на международном уровне, предусматривающий урегулирование конфликта на Донбассе. Кроме того, Минские соглашения являются фундаментом для санкционных действий в отношении России международных партнеров. «И нам партнеры говорят, если вы хотите выйти их "Минска", если вы не собираетесь выполнять Минские соглашения – скажите, но предупреждаем, что это будет иметь очень серьезный результат относительно продления санкций. В Минских соглашениях есть четкое условие – Украина должна согласовать 3 новых законодательных акта с представителями неподконтрольных территорий», – отметил Ермак.

Чтобы актуализировать переговорный процесс, выполнение требований Минских соглашений и было предложено создание Консультационного совета, с участием, в том числе, представителей неподконтрольных территорий.

«На протяжении 6-ти лет на площадке ТКГ единственными из представителей тех территорий были представители из так называемых "ЛНР" и "ДНР" – они не являются участниками ТКГ, но они присутствовали там. Мы с ними, как власть, говорить не собирались и не собираемся. Потому что они не признаны даже Россией. И ранее в Мариуполе президент Владимир Зеленский заявил, что мы не соглашаемся, что эти люди являются представителями тех территорий. И мы считаем, что единственные, с кем мы можем и будем говорить, – это люди, которые не связаны с вооруженным конфликтом, которые не убивали наших военных, но которые сегодня проживают на неподконтрольных территориях. Вот с этими людьми мы готовы говорить», – подчеркнул глава Офиса президента.

Он отметил, что представителями отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в составе Консультационного совета должны быть как люди с неподконтрольных территорий, так и с подконтрольных.

Ермак, напомнил, что на сегодняшний день подписан протокол о намерениях создать Консультационный совет. «Но протокол не является юридическим документом, обязательным сегодня к выполнению. На сегодняшний день это только декларация. Сегодня есть желание, чтобы этот Консультативный совет был создан, но для этого должен быть подписан отдельный документ. Это может произойти 25 марта, когда произойдет следующая встреча в Минске», – заключил он, добавив, что под протоколом стоит и его подпись.

Также он акцентировал, что создание Консультационного совета не изменяет структуру сторон вооруженного конфликта. «При этом стороны конфликта в ТКГ не изменились – это Украина и Россия, а между ними действует ОБСЕ... Сторон конфликта две. Мы не изменили Минский формат», – резюмировал Ермак.

Как сообщалось ранее, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании Консультативного совета, в который должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО, а Россия вместе с Германией, Францией и ОБСЕ получают по 1 представителю с правом не решающего, а совещательного голоса. Глава Офиса президента Андрей Ермак акцентировал, что данный орган не является признанием субъектности «республик».

Экс-глава Института национальной памяти, народный депутат (фракция «Европейская солидарность») Владимир Вятрович заявил, что данное решение является госизменой, и в этой связи направил обращения в СБУ, Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»