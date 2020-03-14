Впервые достигнута договоренность о допуске Красного Креста к пленным в «Л-ДНР», – Ермак

На последнем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) впервые была достигнута договоренность, что с 13 марта представители Международного Комитета Красного Креста имеют возможность посещать пленных в местах несвободы на неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Об этом 13 марта в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передают «Донецкие новости».

«Это есть в протоколе заседания. С сегодняшнего дня до мест, где находятся наши люди на неподконтрольных территориях будет допущен Красный Крест. Этого не происходило на протяжении всех этих лет. Это даст возможность вернуть всех наших людей в течение двух месяцев», – заявил Ермак.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников добавил, что впервые в рамках ТКГ начали подписывать протоколы заседаний. «Протокол для любого юриста – это констатация, фиксация факта договоренностей по определенным вопросам. Это никогда не делалось в течение 6-ти лет в Минске. Никогда стороны не фиксировали протокол под подпись – о чем они говорили, никогда это не делалось публично, и не демонстрировалось обществу. Это произошло впервые», – акцентировал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»