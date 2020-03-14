Чтобы совершить чудо: Ермак рассказал о выборах на неподконтрольном Донбассе осенью

Глава Офиса президента Андрей Ермак верит, что осенью 2020 возможны выборы на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса. Об этом он сказал 13 марта в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», передают «Донецкие новости».

«Мы же говорим о выборах по украинскому законодательству. По украинским законам невозможно проводить выборы, если там есть иностранные войска, незаконные группировки и если граница не находится под контролем украинского правительства», – сказал Ермак.

Но он верит, что к осени можно изменить ситуацию, и провести выборы. «Я верю. Но это зависит не только от нас. Но мы работаем 24 часа для того, чтобы совершить чудо. Если оно не состоится, президент в последнем своем выступлении сказал – что мы тогда не будем терять годы, чтобы добиться мира. Дается один год», – отметил глава Офиса президента.