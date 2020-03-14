Обстрел Горловки: В «ДНР» заявили о ранении трех жителей и попадании осколков в дома (Фото)

Сегодня, 14 марта, в результате ночного обстрела временно неподконтрольной украинскому правительству Горловки (Донецкая обл.) ранения получили три человека. Об этом сообщил руководитель «администрации города Иван Приходько.
По его данным ранения получили:
- Баранец Михаил Иванович 07.12.1959 г.р., проживающий по ул. Батюка, 34. Диагноз: сотрясение головного мозга, осколочное непроникающее ранение лба. Госпитализирован в нейрохирургическое отделение больницы.
- Баранец Валентина Станиславовна 19.01.1959 г.р., проживающая по ул. Батюка, 34. Диагноз: осколочные ранения грудной клетки слева и левого локтевого сустава, госпталирована в хирургическое отделение.
- Никуленков Александр Евгеньевич 18.08.2006, ученик школы № 42, 7класс. Диагноз: осколочное непроникающее ранение волосистой части головы.
- Кроме того он сообщил, что поврежденя получили три дома по ул. Батюка, 32, 34, 36.
Фото из открытых источников