Сводка из зоны ООС за 13 марта: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции сил Операции объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-центр ООС.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

два раза вблизи населенного пункта Лебединское – из минометов калибра 82 мм, также велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с населенным пунктом Славное – из станкового противотанкового гранатомета и из крупнокалиберного пулемета;

неподалеку от Новомихайловки – из с станкового противотанкового гранатомета, также противник вел огонь из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил два обстрела:

неподалеку от Орехово – из 82-мм миномета;

рядом с Крымским – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, противник совершил обстрел из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

Вчера, 13 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этих суток НВФ 3 раза обстреляли позиции сил ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» был зафиксирован один обстрел:

рядом с Березовым – из гранатометов различных систем.

Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

вблизи Новолуганского – из миномета калибра 82 мм, а также был зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

недалеко от населенного пункта Шумы – из 120-мм минометов и 82 мм, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь нет.

В «ДНР» заявили 30 нарушениях режима прекращения огня. В зоне обстрела оказались Зайцево, Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина, пос. ш-ты 6/7), Васильевка, Каштановое, Донецк (Жабичево, пос. ш-ты «Октябрьская», «Вольво-Центр», терминал ДАП, пос. ш-ты «Трудовской»), Старомихайловка, Еленовка, Петровское. Применялись минометы 82 и 120 мм, РПГ/СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие – 2 раз. зенитные установки, снайпер, стрелковое оружие.

В «ЛНР» об обстрелах не сообщают.