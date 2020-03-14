«Очередь большая, но двигаемся быстро»: Ситуация в пунктах пропуска утром 14 марта

Сегодня утром, 14 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 марта через КПВВ последовало 53,6 тысячи человек и 5,8 тысячи транспортных средств:
- «Майорское» – 12435 человек и 1415 транспортных средств;
- «Марьинка» – 10410 человек и 1640 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 10685 человек и 1885 транспортных средств;
- «Гнутово» – 4345 человек и 845 транспортных средств;
- «Станица Луганская» -–15745 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
- «Майорское» – 30/10;
- «Марьинка» – 0/80;
- «Новотроицкое» – 30/70;
- «Гнутово» – 30/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Катюха: «7:39. Народу на КПП в сторону Украины очень много: за туалетом метров 300 людей»;
- Серега: «8:34. На Майорске нормально: машин 10 из Украины»;
- Сабина: «8:57. Очередь большая, но двигаемся быстро».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Александра: «7:24. На Каргиле огромна пешая очередь, сколько под навесом, столько и рядом с ними стоят»;
- Алексей: «7:30. Льгота у основания моста»;
- Елена: «7:42. На Каргиле пеших около 1000 человек».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Оксана: «8:13. В Еленовке очередь на церкви»;
- Евгений: «0:08. Еленовка, очередь на повороте».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Роман: «5:23. КПП Октябрь общая – до знака Куликово»;
- Григорий: «6:04. На 7:00 (мск) на Октябре на знаке Куликово. Льгота до камышей»;
- Роман: «7:23. Октябрь – пошла хорошая протяжка общая и льготы»;
- Александр: «8:01. Машин много. Льгота за камышами».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.