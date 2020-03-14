В Енакиево спасали с крыши котельной травмированного ребенка

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Енакиево (Донецкая обл.) спасатели сняли нуждающегося в помощи ребенка с крыши котельной.

«Енакиевская специальная общеобразовательная школа–интернат № 30 – снятие ребенка с одноэтажного здания газовой котельной, нуждающегося в помощи», – говорится в сообщении.

Спасатели по выдвижной лестнице поднялись на кровлю здания, совместно с сотрудником скорой медицинской помощи оказали неотложную медицинскую помощь подростку, 2004 г.р.

Ребенок госпитализирован в городскую больницу Енакиево.