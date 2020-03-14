Климкин о прямых переговорах с ОРДЛО: Это большой шаг в сторону «хотелок» России

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что создание Консультативного совета в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ), в который войдут представители ОРДЛО, выгодно России, и, что важно, даже на Западе это воспринимают как признание Киевом оккупационных властей. Об этом он написал в Facebook.

«Во-первых, это очень большой шаг в сторону России и ее "хотелок". Текст написан так, что формально-юридическое признание там отсутствует, но фактически это признание субъектности оккупационных администраций. Именно так это сейчас разгоняет Россия, но, что гораздо важнее, именно так это воспринято многими на Западе. Кто бы вам что ни говорил, но до этого в юридическом поле для Украины единственной легитимной властью на тех территориях была и остается та, что выбранная в 2010 году. Из этого мы всегда исходили», – отметил он.

Также дипломат видит проблему и в установлении «регламента» и четких «процедур» функционирования этого совета. По его мнению, этот Консультативный совет становится де-факто формальным органом.

«В-третьих, это создает и укрепляет логику "внутреннего конфликта" в Украине, а России отводит роль посредника и медиатора, такого же, как Германия и Франция. Кстати, кто-то подумал, как это отразится на наших делах в международных судах? Ну и, в-четвертых, кто будет мешать России "положить" ТКГ и оставить реально работающим только этот "совет"? Ответ очевиден. А главное скажите мне, какая добавленная стоимость для Украины от создания этой структуры? Для России – очевидна. Что эта структура может делать лучше, чем предыдущая? Правильно – ничего, кроме как вести прямые переговоры, ну пусть это называется консультациями. Теперь вопрос, будут ли возражать Германия и Франция? Рискну сказать, что нет. Им только полезно, чтобы мы взяли проблему Донбасса на себя, а они получили маневр для разговоров с РФ», – написал Климкин.

Экс-министр добавил, что теперь все будет зависеть от президента Владимира Зеленского, пойдет ли ситуация в Минске по российскому сценарию.

Как сообщалось ранее, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании Консультативного совета, в который должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО, а Россия вместе с Германией, Францией и ОБСЕ получают по 1 представителю с правом не решающего, а совещательного голоса. Глава Офиса президента Андрей Ермак акцентировал, что данный орган не является признанием субъектности «республик».

Экс-глава Института национальной памяти, народный депутат (фракция «Европейская солидарность») Владимир Вятрович заявил, что данное решение является госизменой, и в этой связи направил обращения в СБУ, Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований.