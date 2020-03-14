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Много пешеходов: Ситуация в пунктах пропуска днем 14 марта

14.03.20 14:44
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 14 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Андрей: «10:27. Приехал на пост полиции в начале седьмого, заехал по льготной. За это время на 10:25 доехал до блоков. Полиция следующую порцию еще не запустила»;
  • Андрей: «11:28. Движение оживилось, протяжки пошли хорошие»;
  • Алекс: «11:49. Майорск примерно 50»;
  • Елена: «11:47. Из Горловки в Украину с шести утра стоят знакомые до сих пор, пешие».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Саша: «11:39. С 6 утра на Каргиле только проехали! Пеших немного рассосалось, но все равно очень много! Машины до моста и дальше!»;
  • Алиса: «12:43. На Марьинке в Донецк: 25 основной, 5 льготной»
  • Антон: «12:47. Каргил час назад: в Донецк было 20-30 машин без льготы, 6 машин в 15минут, в Украину на самом верху моста, льгота половина подъема моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Юрий: «10:20. В Еленовке основная очередь от поворота»;
  • Валентина: «11:19. Очередь на Еленовке в Мариуполь до поворота. Большая»;
  • Наталья: «13:04. На Новотроицке очереди нет. На Еленовке машин 20. В сторону Донецка. В сторону Мариуполя на нулевом украинском до флага ПС (машин 60), перед таможней машин 150»;
  • Сергей: «13:45. Новотроицкое: машин на Донецк только на посту, пеших на Донецк – море»;
  • EI: «13:51. Новотроицкое: пешая очередь большая (около 135 человек), в сторону Украины. На Еленовке: больше 100 машин в сторону Украины. На автобусе Еленовский бп(в сторону Укр) прошли за 20 минут»;
  • Елена: «14:03. В сторону Мариуполя 160 машин на Еленовке. На украинском посту 180. Всем удачи».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Максим: «13:22. 5 машин на Октябре».

КПВВ «Станица Луганская»:

  • Лиза: «11:22. Сейчас встретила соседку только вернулась со Станицы. Всех пускают, но людей напуганных возможным закрытием оооочень много. На 50 лет людей где-то на 4 автобуса. На улице холодно одевайтесь теплее. Всем легкой дороги».

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