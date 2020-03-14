Молодняк пеленгаса, мальки бычка и тюльки: Пограничники вытащили запрещенные орудия лова из Азовского моря (Фото)

На побережье Азовского моря пограничники пресекли использование запрещенных орудий лова. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает Донецкий погранотряд ГПСУ.

Военнослужащие Донецкого пограничного отряда в районе села Приморское в 100 метрах от берега обнаружили запрещенные орудия лова, владелец которых неизвестен. В стометровой сетке застрял молодняк пеленгаса, мальки бычка и тюльки. Эти мальки не пригодны ни для торговли, ни для потребления, поэтому безответственный гражданин, который оставил свои сети, просто мог истребить эту и много другой рыбы, которая попалась.

Выявленные водные биоресурсы возвращены в среду естественного существования вовремя. Запрещенные орудия лова изъяты и в дальнейшем будут переданы в органы ГФС в Донецкой области.

