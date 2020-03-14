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Молодняк пеленгаса, мальки бычка и тюльки: Пограничники вытащили запрещенные орудия лова из Азовского моря (Фото)

14.03.20 15:09
Фото: Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ
Фото: Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ

На побережье Азовского моря пограничники пресекли использование запрещенных орудий лова. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает Донецкий погранотряд ГПСУ.

Военнослужащие Донецкого пограничного отряда в районе села Приморское в 100 метрах от берега обнаружили запрещенные орудия лова, владелец которых неизвестен. В стометровой сетке застрял молодняк пеленгаса, мальки бычка и тюльки. Эти мальки не пригодны ни для торговли, ни для потребления, поэтому безответственный гражданин, который оставил свои сети, просто мог истребить эту и много другой рыбы, которая попалась.

Выявленные водные биоресурсы возвращены в среду естественного существования вовремя. Запрещенные орудия лова изъяты и в дальнейшем будут переданы в органы ГФС в Донецкой области.

Фото: Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ
Фото: Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ

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