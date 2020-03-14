Запрет на въезд, самоизоляция и возможный карантин: В «Л-ДНР» ввели режим повышенной готовности из-за угрозы COVID-19

В «Л-ДНР» в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 введен режим повышенной готовности, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Главы республик» издали одинаковые указы, которыми предусматривается, что лица, прибывшие из Китая, Испании, Италии, Ирана, Южной Кореи, Франции, ФРГ, а также других государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией с COVID-19, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения. На период прохождения самоизоляции запрещается посещать работу, учебу, следует минимизировать посещение общественных мест.

При этом лица, посещавшие стран со случаями COVID-19, обязаны сообщать на горячую линию «республиканского минздрава» о своем возвращении, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию. Данные лица, в случае появления первых респираторных симптомов вируса, обязаны незамедлительно обратиться за медпомощью на дому без посещения медицинских учреждений.

«Указ» также запрещает въезд в «Л-ДНР» граждан с повышенной температурой тела и респираторными симптомами, прибывающих с подконтрольной Украине территории.

Все работодатели обязаны обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

Запрещается проведение массовых мероприятий в учреждениях образования, а в случае необходимости, при повышении уровня инфекционной заболеваемости, учебный процесс будет приостановлен.

Также в «ЛНР» на срок до 31 марта запрещается проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек, а в «ДНР» этот срок продлен до 10 апреля и количество участников ограничено 1000 чел.

Кроме того, на пунктах пропуска будут находиться медицинские работники с целью выявления лиц с повышенной температурой тела и направления их в инфекционный стационар для установления диагноза или решения вопроса въезда.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» медики поместили на карантин и под динамическое наблюдение 14 человек – из-за подозрения на заболевание коронавирусом COVID-19.