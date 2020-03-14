20 тысяч: Пограничники наложили на мужчину штраф за выезд в РФ через «ДНР»

В Донецкой области на КПВВ «Гнутово» пограничники во время контроля установили, что 42-летний гражданин Украины, который живет на временно неподконтрольной украинскому правительству территории, неоднократно выезжал через не закрытый пункт пропуска «Мариновка» («ДНР», Шахтерский район). Об сегодня, 14 марта, сообщает Донецкий погранотряд.

«Поскольку такие действия гражданина были квалифицированы, согласно законодательству, как административное правонарушение, пограничниками были начаты соответствующие процессуальные действия», – говорится в сообщении.

Правонарушитель предложил пограничникам «договориться» и «закрыть глаза», подкрепив свое предложение взяткой в размере 3 тыс. грн. Военнослужащие Донецкого пограничного отряда на такое предложение ответили отказом и вызвали на место происшествия сотрудников полиции.

За неоднократные нарушения порядка выезда из неподконтрольной территории Украины на мужчину наложено административное взыскание – штраф в размере более 20 тыс. грн. В дальнейшем правонарушитель и сообщение о предложении неправомерной выгоды были переданы сотрудникам Нацполиции для проведения соответствующих следственных действий.