Хлорка и карантин: В Авдеевке рассказали, как защищаются от появления коронавируса

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) вероятность проявление коронавируса довольно низкая. Об этом «Донецким новостям» рассказал начальник городского отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты населения и воинского учета Сергей Беляев.

«У нас тупик – город прифронтовой, не проезжий, такой миграции нет, как в других городах и крупных центрах. Так что у нас здесь вероятность занесения этого опасного вируса достаточно низкая… По критериям классификатора, чрезвычайной ситуацией считается заражение [коронавирусом] 3-х и более человек», – пояснил Беляев.

В Авдеевке на данный момент отсутствуют тесты для проведения анализов на коронавирус в лабораторных условиях, но это проблема всей Донецкой области. Но есть еще одна проблема, на которую обратил внимание Сергей Беляев – в городе отсутствует аппарат для искусственной вентиляции легких. А при этом, согласно сообщениям в прессе, смерть зараженных коронавирусом, как правило, наступает из-за отказа легких.

И.о. главы военно-гражданской администрации Авдеевки Роман Шахов призвал горожан не паниковать, и сообщил «Донецким новостям», что для принятия противоэпидемических мер и закупки необходимых медицинских товаров и аппаратуры в горбюджете есть резервный фонд в размере 1,3 млн грн.

С целью профилактики заболевания и во исполнение распоряжения Кабинета министров в Авдеевке, как и по всей стране, введен карантин, который продлится до 3 апреля. Закрыты для посещения детские сады, школы, различные кружки и секции, ограничено проведение массовых мероприятий. «Также ограничено проведение совещаний и приемов граждан. Из обладминистрации пришла рекомендация установить "скрыньку" – специальный почтовый ящик, куда, во избежание личного контакта, посетители могут бросать свои обращения», – дополнил Сергей Беляев.

В городе проводится разъяснительная, информационная работа, принимаются меры по дезинфекции. В марте уже дважды провели заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС относительно предупреждения распространения смертельного вируса и реагирования в случае его появления. «Сегодня (13 марта, – ред.) у нас было заседание, на котором обсудили, как выполняются предыдущие решения и рекомендации по санитарной обработке транспорта и жилых объектов, по информированию работников местных предприятий, учреждений, организаций и других горожан о методах профилактики. Проведено 552 мероприятия санитарно-просветительской работы», – отметил Беляев.

Он добавил, что в случае возникновения необходимости изоляции больных с подозрением на коронавирус на базе неврологического отделения Авдеевской центральной городской больницы предварительно подготовлено 20 койко-мест. Правда, главврач ЦГБ Ирина Лагода (которая также является и начальницей специализированной медицинской службы гражданской защиты в Авдеевке) от комментариев относительно готовности главного медучреждения прифронтового города к возможной эпидемии СОVID-19 отказалась.

В случае подтверждения диагноза людей из Авдеевки на госпитализацию будут направлять в утвержденные в области для этих целей госпитальные базы:

Инфекционная больница в Константиновке (рассчитана на прием 40 взрослых и 30 детей, 20 мест – резервные);

Мариупольская горбольница № 4 имени И.К. Мацука – для предоставления медицинской помощи детям (130 мест);

Мариупольская городская больница скорой медицинской помощи – для предоставления медпомощи взрослым (40 мест).

Для транспортировки зараженных людей в «Областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» выделены 4 специализированные бригады экстренной медицинской помощи.

Кроме того, для размещения эвакуированных из Китая жителей Донецкой области предусмотрен Кураховский противотуберкулезный санаторий, рассчитанный на 150 мест, в том числе, здесь имеется 20 одноместных палат.

Поскольку врачи пока до конца не знают, что именно происходит в организме человека, зараженного смертоносной «уханьской» болезнью, то и основные рекомендации для профилактики заболевания в основном такие же, как и для известных науке вирусов: убирать помещение дезинфицирующими средствами, проветривать, а также соблюдать личную гигиену.

Идентифицировать заражение коронавирусом сразу, без проведения специальных исследований, затруднительно, потому что симптомы схожи с другими респираторными заболеваниями – это повышение температуры тела и общее недомогание. Поэтому при появлении первых симптомов заболевания, при малейшем подозрении на заражение вирусом городская власть Авдеевки рекомендует обращаться к семейному врачу.

Кроме того, вчера горадминистрация Авдеевки призвала предпринимателей и собственников торговых точек, руководителей заведений ресторанного хозяйства срочно усилить текущие дезинфекционные мероприятия.

Хозяйка кафе «Оазис» в Авдеевке Анна Иваненко рассказала корреспонденту «Донецких новостей», какие действия по предотвращению распространения коронавируса планирует предпринять в своем заведении.

«Самое лучшее, что точно поможет справиться с этой опасной хворью, это хлорка. Этот "новый-старый" способ предложил мне мой старший сын Егор, который учится в медицинском университете. Он рассказал, что ручки всех дверей в его вузе обмотали пропитанными хлоркой бинтами. Ведь на сегодняшний день из СМИ известно, что коронавирус передается чаще всего не столько воздушно-капельным путем, сколько тактильным – через рукопожатия, дотрагивания до предметов и т.д. Поэтому мы сегодня же займемся обмоткой ручек дверей – скорее всего, это будут ручки уборных комнат. Правда, запах-то у хлорки специфический», – поделилась планами Анна.

Кроме того, для дополнительной дезинфекции, ресторатор регулярно в отсутствие клиентов кварцует помещение.

Также, по словам Анны, на кухне у поваров стоит флакон со спиртом и работники, помыв руки с мылом, обрабатывают их еще и спиртом.