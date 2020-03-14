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Два свертка с марихуаной: Полицейские остановили машину жителя Великоновоселковского района

14.03.20 20:08
Фото: пресс-служба МВД Украины
Фото: пресс-служба МВД Украины

Полицейские группа быстрого реагирования Великой Новоселки (Донецкая обл.) во время проверки документов изъяли у 22-летнего мужчины два свертка наркотического вещества. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает Великоновоселковское отделения полиции Донецкой области.

«Во время дежурства полицейские в селе Комар Великоновоселковского района Донецкой области остановили водителя транспортного средства для проверки документов. Во время разговора он сообщил, что имеет при себе два свертка с марихуаной», – говорится в сообщении.

22-летний мужчина, житель села Комар, рассказал полицейским, что еще в сентябре 2019 года на окраине села Комар Великоновоселковского района он сорвал запрещенное растение, высушил, измельчил и хранил для личного употребления без цели сбыта.

Правоохранители изъяли наркотическое вещество и направили на экспертизу.

Следователи Великоновоселковского отделения полиции открыли уголовное производство. Досудебное расследование продолжается.

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