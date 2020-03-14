В Украине заработала онлайн-карта распространения коронавируса: Жители каких областей оказались под угрозой

В Украине заработала онлайн-карта распространения коронавируса по стране.

По состоянию на утро 14 марта в Украине зарегистрированы три лабораторно подтвержденных случая Covid-19: в Черновицкой области – два случая и в Житомирской – один (летальный случай), еще три образца исследуются.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

«Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 67 сообщений о подозрении на Covid-19 (3 ​​случая – подтверждены лабораторно, 61 – отрицательные, коронавируса нет, 3 образца исследуются). Все три случая Covid-19 подтверждены исследованиями лаборатории Центра общественного здоровья Украины», – говорится в сообщении.

Как отметили в Центре, на Covid-19 с начала года вирусологическая референс-лаборатория протестировала около 500 образцов.

Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины продолжает исследовать не только подозрительные случаи, но и контактных лиц.

Как сообщалось ранее, в Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая вернулась из Польши. У нее был диагностирован коронавирус.

Напомним, что министр МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что в неподконтрольной украинскому правительству Горловке (Донецкая обл.) выявлено 12 случаев заболевания коронавирусом. В самой «ДНР» утверждают, что в «республике» нет ни одного подтвержденного случая коронавируса, в больнице Горловки содержится женщина с подозрением на данную инфекцию.