Вероятно, меры ограничений будут еще жестче, – Аваков о карантине в Украине

В Украине могут усилить ограничительные мер в связи с распространением коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Президент и правительство приняло несколько резких ограничительных мер. Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче», – написал он.

По его словам, что власти оценивают ход событий в Китае, Италии, Испании и других стран и учитывают их опыт и ошибки, когда принимают решения.

«Задача – как можно более замедлить распространение вируса в Украине, минимизировать источники вирусного поражения, квалифицированно лечить пораженных граждан», – подчеркнул он.

По его словам, в ближайшие дни больницы и аптеки будут насыщены средствами защиты и – масками и антисептиками. Больницы и мед учреждения – в первую очередь.

Как сообщалось ранее, в Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая вернулась из Польши. У нее был диагностирован коронавирус.

Напомним, что министр МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что в неподконтрольной украинскому правительству Горловке (Донецкая обл.) выявлено 12 случаев заболевания коронавирусом. В самой «ДНР» утверждают, что в «республике» нет ни одного подтвержденного случая коронавируса, в больнице Горловки содержится женщина с подозрением на данную инфекцию.