SkillsLab 2020: Молодежь будут обучать основам ведения бизнеса

Уже открыта регистрация на участие в двухмесячном интенсиве по развитию карьерных и бизнес навыков. Принять участие в программах «SkillsLab 2020: Путь к успеху» и «SkillsLab 2020: Самозанятость» могут молодые люди в возрасте от 15 до 21 года. Организаторы приглашают молодежь Мариуполя, Бердянска, Мелитополя, а также учащихся профессионально-технических учебных заведений, которые хотят открыть для себя новые горизонты. Регистрация по ссылке открыта до 8 апреля.

Образовательный курс рассчитан на два месяца и абсолютно бесплатный. За это время в двух группах пройдут по восемь занятий. Они будут организованы на разных локациях, чтобы сделать программу максимально информативной и полезной для молодежи. Участникам расскажут, как найти работу своей мечты, успешно пройти собеседование и даже открыть собственное дело.

Организатором обучения выступает Совет женщин Донетчины при поддержке Мариупольского городского совета, Мариупольского Союза Молодежи, Фонда Развития Мариуполя и партнеров. В рамках «Программы ООН по восстановлению и развитию мира».