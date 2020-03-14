Россия – «экзистенциальный враг», ее цель – уничтожение Украины, – Зеркаль

Украинцы всегда боролись за свободу и достоинство, в этом и заключается главное отличие между Украиной и Россией. Об этом бывший заместитель министра иностранных дел Украины, ныне советник председателя правления «Нафтогаза» Лана Зеркаль написала на своей странице в Facebook комментируя подписание документов о создании Консультативного совета при ТГК с представителями ОРДЛО.

«Печально, даже хуже. Вместо тщательной работы по объединению общества его продолжают разрывать на куски и последовательно насаждать нарративы российской пропаганды. Сознательно ли это делается? Уже понятно, что да», – считает Зеркаль.

Экс-дипломат уверена, что попытки добиться мира, подменив оккупацию Крыма и востока Украины «внутренним конфликтом» будут иметь трагические последствия для украинского общества и государства.

«Украинцы всегда боролись за свободу и достоинство, в этом и заключается главное отличие между Украиной и Россией. У нас разные политические культуры. Именно поэтому и возникает постоянное противостояние дискурса свободы и дискурса никак свободы, которое является ценностным противостоянием двух систем, двух разных образов жизни и различных систем, которые находятся в остром столкновении», – написала Зеркаль.

«Россия – это не проблемный сосед, с которым можно договориться, "просто перестав стрелять", а "экзистенциальный враг", целью которого является полное уничтожение украинского государства», – добавила она.

Как сообщалось ранее, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании Консультативного совета, в который должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО, а Россия вместе с Германией, Францией и ОБСЕ получают по 1 представителю с правом не решающего, а совещательного голоса. Глава Офиса президента Андрей Ермак акцентировал, что данный орган не является признанием субъектности «республик».

Экс-глава Института национальной памяти, народный депутат (фракция «Европейская солидарность») Владимир Вятрович заявил, что данное решение является госизменой, и в этой связи направил обращения в СБУ, Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований.

Позднее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в рамках Консультативного совета, который планируется создать при Трехсторонней контактной группе (ТКГ), украинская сторона будет вести переговоры только с теми представителями неподконтрольных Украине территорий Донбасса, которые не имеют прямого отношения к вооруженному конфликту.