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В «ДНР» заявили о гибели мирного жителя от осколочных ранений

14.03.20 16:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Представители «ДНР» сообщают, что сегодня, 14 марта, под минометный обстрел попал поселок Сигнальное.

В результате обстрела осколочное ранение брюшной полости получил мужчина, проживающий в доме по ул. Пушкина,12. В крайне тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в Докучаевскую центральную городскую больницу, где впоследствии скончался от полученных ранений.

Кроме того, в результате обстрела повреждена ЛЭП и два жилых дома по адресам:

  • ул. Гагарина, д. 12 (остекление);
  • ул. Гагарина, д. 16 (прямое попадание в дом, повреждена стена).

Как сообщалось ранее, сегодня в результате обстрела получили ранения трое жителей поселка Гольмовский под Горловкой.

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