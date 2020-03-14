В «ДНР» заявили о гибели мирного жителя от осколочных ранений

Представители «ДНР» сообщают, что сегодня, 14 марта, под минометный обстрел попал поселок Сигнальное.

В результате обстрела осколочное ранение брюшной полости получил мужчина, проживающий в доме по ул. Пушкина,12. В крайне тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в Докучаевскую центральную городскую больницу, где впоследствии скончался от полученных ранений.

Кроме того, в результате обстрела повреждена ЛЭП и два жилых дома по адресам:

ул. Гагарина, д. 12 (остекление);

ул. Гагарина, д. 16 (прямое попадание в дом, повреждена стена).

Как сообщалось ранее, сегодня в результате обстрела получили ранения трое жителей поселка Гольмовский под Горловкой.