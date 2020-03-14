Украинский дипломат заразился коронавирусом за рубежом

Украинский дипломат, работающий в одной из стран мира, заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира. Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить способную сеть помощи украинцам по всему миру», – отметил министр.

Он добавил, что Украина защищает всех своих граждан внутри страны и за ее пределами, в том числе и работников дипломатической службы.

Зарубежные дипломатические учреждения временно, на одну неделю с воскресенья, 15 марта до пятницы, 20 марта 2020 года включительно, переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленное обработки запросов граждан.

Особая форма работы предполагает, что дипломатические учреждения за рубежом будут осуществлять свои функции в дистанционном режиме кроме форс-мажорных случаев, где требуются немедленные консульские действия и функции, особенно связанные с пандемией.

«Особый режим работы – это не закрытие наших посольств и консульств. Речь идет лишь о временных защитных мерах для сотрудников дипслужбы и перевода в онлайн и дистанционную форму везде, где это возможно. Все продолжают работать в режиме максимальной мобилизации. Нагрузка безумная, не везде у нас для него есть достаточные ресурсы, но мы делаем все, чтобы оперативно решать проблемы», – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Горячая линия МИД для украинцев за рубежом будет работать без изменений и уже усилена дополнительными возможностями для обработки обращений. Почтовые ящики МИД и заграничных дипломатических учреждений Украины для письменных запросов продолжают работать в круглосуточном режиме. Кроме того, граждане могут обращаться к сотрудникам дипломатической службы сообщеними на официальные страницы посольств и консульств в социальных сетях. МИД дано специальное поручение обрабатывать запросы в усиленном круглосуточном режиме. Адреса страниц для обращений можно найти на сайтах зарубежных дипломатических учреждений.

В какой стране заразился дипломат и в каком состоянии сейчас находится в МИД не сообщили.