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Минздрав будет информировать украинцев о борьбе с коронавирусом при помощи СМС

14.03.20 17:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения Украины будет информировать граждан о мерах борьбы с новым коронавирусом при помощи СМС-сообщений. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает пресс-служба минздрава.

«Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавирусом», – сказал министр здравоохранения Илья Емец на заседании правительства.

Согласно сообщению, техническое исполнение этого решения премьер-министр Денис Шмигаль возложил на министерство цифровой трансформации и министерство инфраструктуры Украины, которые проведут соответствующие переговоры с операторами отечественных мобильных сетей.

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