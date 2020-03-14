Минздрав будет информировать украинцев о борьбе с коронавирусом при помощи СМС

Министерство здравоохранения Украины будет информировать граждан о мерах борьбы с новым коронавирусом при помощи СМС-сообщений. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает пресс-служба минздрава.

«Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавирусом», – сказал министр здравоохранения Илья Емец на заседании правительства.

Согласно сообщению, техническое исполнение этого решения премьер-министр Денис Шмигаль возложил на министерство цифровой трансформации и министерство инфраструктуры Украины, которые проведут соответствующие переговоры с операторами отечественных мобильных сетей.