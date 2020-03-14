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Ходят по домам патрули с белыми повязками: Неподконтрольное Старобешево оцепили «силовики ДНР»

14.03.20 19:08
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Временно неподконтрольное украинскому правительству Старобешево (Донецкая обл.) оцеплено «силовиками ДНР»: проводятся тщательные проверки и обыски у жителей. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Старобешево действительно оцеплено, тщательно проверяют при выезде и въезде. Некоторых молочников и мясников не выпустили, документы не в порядке. Ходят по домам патрули с белыми повязками, кого-то настойчиво ищут», – пишет местный житель.

При этом он отмечает, что пока не известно, с чем это связано: «Точнее, тем кто ищет, возможно и известно, но они не делятся».

«У нас в Тельманово были две таких проверки, первая – я в шоке был, конечно, от хамства и самоуправства, а вторая – все в рамках приличия и вежливо», – комментирует Николай

В комментариях пользователи также сообщают, что «силовики» не разрешают в районе Старобешево передвигаться на автомобилях с украинскими номерами.

«Через Старобешево без ДНР-номеров пока не пускают», – сообщает Владимир.

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