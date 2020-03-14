Смерть в «серой зоне»: По дороге на КПВВ умер мужчина

Сегодня, 14 марта, в 15:50 по дороге к КПВВ «Новотроицкое» умер мужчина 1950 г.р. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по соблюдению прав человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

«По информации которую нам передали из государственной пограничной службы, стало известно, что мужчина двигался на автомобиле, ему стало плохо, он вышел из машины и упал, при падении ударился головой. На место была вызвана полиция в результате была констатирована смерть, тело мужчины забрали родственники и увезли в ОРДЛО», – написал он.

По данному случаю сейчас выясняется дополнительная информация.