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Смерть в «серой зоне»: По дороге на КПВВ умер мужчина

14.03.20 18:41
Фото: пресс-центр Государственной пограничной службы Украины
Фото: пресс-центр Государственной пограничной службы Украины

Сегодня, 14 марта, в 15:50 по дороге к КПВВ «Новотроицкое» умер мужчина 1950 г.р. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по соблюдению прав человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

«По информации которую нам передали из государственной пограничной службы, стало известно, что мужчина двигался на автомобиле, ему стало плохо, он вышел из машины и упал, при падении ударился головой. На место была вызвана полиция в результате была констатирована смерть, тело мужчины забрали родственники и увезли в ОРДЛО», – написал он.

По данному случаю сейчас выясняется дополнительная информация.

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