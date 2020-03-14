Экспресс-тесты на коронавирус есть только в двух регионах Украины, – Центр здоровья

Быстрые тест-системы для выявления заражения коронавирусом COVID-19 сейчас есть лишь в двух регионах Украины. Об этом заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин сегодня, 14 марта, в ходе пресс-конференции.

По словам Кузина, еще более чем в 15 областях сделаны запросы на поставку.

«На сегодня два региона уже имеют запас быстрых тестов на определение нового коронавируса. Но в более чем 15 регионах сделаны запросы к оптовым поставщикам. Поэтому там уже вопросы по времени поставки этих тест-систем в регионы», – сообщил он.

Кузин отметил, что сейчас в 9 регионах страны есть ПЦР тест-системы, которые имеют определенные диагностические способности.

По его словам, за минувшие сутки поступило 15 подозрений на заболеваемость коронавирусом. Всего обработано 18 образцов, все отрицательные. В том числе лабораторно не подтвердилось подозрение на заболеваемость коронавирусум у жительницы Тернополя.

«Мы получили экстренное сообщение по этому случаю. Эпидемиологическое исследование по этому случаю продолжается. Прорабатываются образцы. Пока лабораторного подтверждения этого случая нет», – заявил Кузин.