На Донетчине растет количество переселенцев: Сколько и где зарегистрировано

В Донецкой области по состоянию на 12 марта официально зарегистрировано 510 тыс. 939 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«По состоянию на 12.03.2020 на территории Донецкой области учтено 434 039 семьи и 510 939 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 114 758;
- дети – 63 058;
- лица с инвалидностью – 17 801;
- пенсионеры – 315 322.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 905 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 54 245;
- Краматорск – 48 864;
- Славянск – 41 214;
- Лиман – 23 700;
- Константиновка – 23 810;
- Марьинский район – 21 319;
- Бахмут – 19 342;
- Селидово – 16 712;
- Мирноград – 16 664.
Напомним, в Украине по состоянию на 10 марта учтены 1 млн 445 тыс. 512 переселенцев из Донбасса и Крыма
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации