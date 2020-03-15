RU
Все новости

На Донетчине растет количество переселенцев: Сколько и где зарегистрировано

15.03.20 10:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области по состоянию на 12 марта официально зарегистрировано 510 тыс. 939 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 12.03.2020 на территории Донецкой области учтено 434 039 семьи и 510 939 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 114 758;
  • дети – 63 058;
  • лица с инвалидностью – 17 801;
  • пенсионеры – 315 322.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 905 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 54 245;
  • Краматорск – 48 864;
  • Славянск – 41 214;
  • Лиман – 23 700;
  • Константиновка – 23 810;
  • Марьинский район – 21 319;
  • Бахмут – 19 342;
  • Селидово – 16 712;
  • Мирноград – 16 664.

Напомним, в Украине по состоянию на 10 марта учтены 1 млн 445 тыс. 512 переселенцев из Донбасса и Крыма

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк