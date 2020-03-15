На Донетчине растет количество переселенцев: Сколько и где зарегистрировано

В Донецкой области по состоянию на 12 марта официально зарегистрировано 510 тыс. 939 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 12.03.2020 на территории Донецкой области учтено 434 039 семьи и 510 939 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 114 758;

дети – 63 058;

лица с инвалидностью – 17 801;

пенсионеры – 315 322.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 905 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 54 245;

Краматорск – 48 864;

Славянск – 41 214;

Лиман – 23 700;

Константиновка – 23 810;

Марьинский район – 21 319;

Бахмут – 19 342;

Селидово – 16 712;

Мирноград – 16 664.

Напомним, в Украине по состоянию на 10 марта учтены 1 млн 445 тыс. 512 переселенцев из Донбасса и Крыма

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации