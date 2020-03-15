Сводка из зоны ООС за 14 марта: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Операции объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 15 марта, сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» было зафиксировано шесть обстрелов:

рядом с Березовым – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Старогнатовки – из миномета калибра 82 мм;

вблизи Павлополя – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды в районе населенного пункта Пески – из минометов калибра 82 мм.

Три обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

вблизи Новолуганского – из миномета калибра 82 мм, а также был зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

недалеко от населенного пункта Шумы – из 120-мм минометов и минометов калибра 82 мм, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Зайцево – из миномета калибра 120 мм.

Кроме этого, противник совершил обстрел из стрелкового оружия участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские военные огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

Вчера, 14 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С началом этих суток НВФ дважды обстреляли позиции сил ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» был зафиксирован один обстрел:

в районе населенного пункта Пески – из станкового противотанкового гранатомета.

Также один обстрел был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

вблизи Луганского – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ», – говорится в сообщении.

За текущие сутки в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил касательное огнестрельное пулевое ранение руки. Эвакуационной техникой военный доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь.

В «ДНР» заявили о 34 обстрелах. В зоне обстрела оказались Горловка(пос. ш-ты им Гагарина), Васильевка, Жабичево, Веселое, Донецк («Вольво-центр», пос. ш-ты «Трудовская»), Старомихайловка, Сигнальное, Еленовка, Петровское, Белая Каменка. Применялось следующее вооружение: минометы 120 и 82 мм, БТР/БМ, РПГ/СПГ, артиллерия 152 мм, артиллерия 122 мм, АГС, зенитные установки, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.

В «ЛНР» сообщили об одном нарушении режима прекращения огня. Обстрелу подвергся район села Калиновка. Огонь велся из вооружения БМП.