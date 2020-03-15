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Смертельное ДТП на Луганщине: Грузовик столкнулся с легковым авто (Фото)

15.03.20 11:43
Фото: Патрульная полиция Луганской области
Фото: Патрульная полиция Луганской области

В Лисичанске (Луганская обл.) грузовик столкнулся с легковым автомобилем, есть погибшие. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

Так, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло вчера, 14 марта, около 16 часов, на улице Гора Попова. «У грузового автомобиля Урал 4320 отказали тормоза, в результате чего грузовик столкнулся с автомобилем ВАЗ 2108, который двигался во встречном направлении. Водитель грузовика съехал с дороги и врезался в столб троллейбусного сообщения», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате ДТП водители и пассажиры обоих транспортных средств получили многочисленные травмы, один из пассажиров грузовика получил ряд телесных повреждений, которые оказались несовместимы с жизнью.

Фото: Патрульная полиция Луганской области

Патрульные оказали помощь спасателям, охраняли место происшествия, и регулировали дорожное движение до приезда следственно-оперативной группы, которая будет детально устанавливать обстоятельства аварии.

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