Смертельное ДТП на Луганщине: Грузовик столкнулся с легковым авто (Фото)

В Лисичанске (Луганская обл.) грузовик столкнулся с легковым автомобилем, есть погибшие. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

Так, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло вчера, 14 марта, около 16 часов, на улице Гора Попова. «У грузового автомобиля Урал 4320 отказали тормоза, в результате чего грузовик столкнулся с автомобилем ВАЗ 2108, который двигался во встречном направлении. Водитель грузовика съехал с дороги и врезался в столб троллейбусного сообщения», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате ДТП водители и пассажиры обоих транспортных средств получили многочисленные травмы, один из пассажиров грузовика получил ряд телесных повреждений, которые оказались несовместимы с жизнью.

Фото: Патрульная полиция Луганской области

Патрульные оказали помощь спасателям, охраняли место происшествия, и регулировали дорожное движение до приезда следственно-оперативной группы, которая будет детально устанавливать обстоятельства аварии.