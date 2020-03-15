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В Марьинке гражданский автомобиль попал под обстрел, – ОБСЕ

15.03.20 12:44
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ видели в Марьинке (Донецкая обл.) поврежденный в результате стрельбы гражданский автомобиль. Об этом говорится в отчете Миссии.

«13 марта в Марьинке команда СММ видела гражданский автомобиль белого цвета (типа «ВАЗ»), у которого были две небольшие вмятины и поцарапана краска на задней правой двери и трещины на пластиковом держателе зеркала с той же стороны», – говорится в сообщении.

По оценке, повреждения возникли недавно в результате огня из легкого вооружения, однако установить тип примененного оружия не удалось.

70-летний мужчина рассказал наблюдателям, что 7 марта он ехал в центре Марьинки между улицами Прокофьева и Шевченко, когда услышал, как разбилось правое зеркало. Когда он вышел из машины, он увидел, что задняя правая дверь также была повреждена.

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