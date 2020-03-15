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Двое жителей Славянска госпитализированы с подозрением на коронавирус

15.03.20 10:11
Фото: пресс-служба Славянского городского совета
Фото: пресс-служба Славянского городского совета

Двое жителей Славянска были госпитализированы в инфекционное отделение в Константиновку с подозрением на инфекцию, вызванную вирусом COVID-19. Об этом сегодня, 15 марта, сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

Это произошло вчера, 14 марта. «Биоматериал отправлен для лабораторных исследований в город Киев. Их результаты ожидаются в понедельник, 16 марта», – говорится в сообщении.

Как уточняется, сейчас медицинскими работниками осуществляются мероприятия по выявлению контактных лиц и их изоляции.

Напомним, в Украине заработала онлайн-карта распространения коронавируса по стране. По состоянию на утро 14 марта в Украине зарегистрированы три лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Также сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины будет информировать граждан о мерах борьбы с новым коронавирусом при помощи СМС-сообщений.

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