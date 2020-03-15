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Минздрав призвал украинцев по возможности не выходить из дома из-за карантина

15.03.20 11:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения призывает украинцев избегать мест массового скопления и по возможности не выходить из дома в связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса Covid-19, Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

«Самоизоляция – самый эффективный способ борьбы с распространением коронавирусной инфекции во всех странах, где она была зафиксирована», – говорится в сообщении.

Кроме того, на странице ведомства в Facebook для пользователей появилась возможность добавлять к своему фото профиля рамку «ОстаюсьДома».

«Чтобы загрузить рамку, нажмите на фото профиля – добавить рамку – пишите в поиске "остаюсь дома" – установить рамку», – говорится в сообщении.

Также Минздрав напомнил не забывать простые правила, которые спасают жизни, а именно регулярно и тщательно мыть руки с мылом и держать дистанцию.

«Будьте бдительны и заботьтесь о своем здоровье, обязательно обратитесь к врачу, в случае плохого самочувствия», – резюмировали в ведомстве.

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