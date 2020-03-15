RU
Все новости

Везде большие очереди: Ситуация в пунктах пропуска утром 15 марта

15.03.20 09:44
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 15 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 14 марта через КПВВ последовало 61,5 тысячи человек и 6,4 тысячи транспортных средств:

  • «Майорское» – 14200 человек и 1480 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 12295 человек и 1850 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 12290 человек и 2090 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 5140 человек и 1075 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 17595 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

  • «Майорское» – 60/40;
  • «Марьинка» – 70/0;
  • «Новотроицкое» – 30/60;
  • Гнутово» – 40/40.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Валери: «6:05. До первого шлагбаума около 40 авто в общей, льгота 5»;
  • Валентина: «7:28. Очередь на Бахмут за туалеты. Перевозы по 350 грн. берут»;
  • Приходько: «9:28. КПВВ "Горловка". По состоянию на 09:35 (мск) на пункте пропуска 170 автомобилей, 27 автобусов и микроавтобусов, до 580 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Антон: «4:25. Каргилл – на самом верху моста»;
  • Жека: «5:19. На Александровке общая на мосту, льгота на спуске»;
  • Татьяна: «16:12. Каргил: пеших много, человек 300, машины – основная далеко на мосту, льгота до моста»;
  • Виталик: «6:29. Очередь общая сейчас на повороте, где заканчивается односторонние движение с Кирша»;
  • Андрей: «6:46. Марьинка в Донецк общая 50, льгота 25»;
  • Антон: «8:18. Каргил – общая далеко на мосту, льгота до моста»;
  • Анна: «8:40. Александровский блокпост из Днр в сторону Украины машины за мостом стоят»;
  • Young 4istya: «9:36. Марьинка в Донецк машин 30-40»;
  • Наталья: «9:38. Каргил пеших – море, общая в начале моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • 5566: «4:31. Стелла Донецк: запускают 20 с Ленинского, 1 с объездной. 'Честное' соотношение...»;
  • 5566: «5:06. Общая в Еленовке заканчивается ровно на 151 километре. Это метров 300 не дотягивает до храма. Машин не знаю сколько»;
  • Ольга: «5:26. На выезде из Донецка (стелла) медленно пропускают, очередь очень большая»;
  • Ольга: «5:50. На Еленовке за 300 метров от церкви основная»;
  • Виктория: «6:00. Пеших на Еленовке – очень много»;
  • Ольга: «6:25. Еленовка – основная машин 110»;
  • 5566: «6:25. На Еленовке очередь подбирается основная к храму»;
  • Ольга: «7:25. Еленовка: за 50 минут с общей продвинулись на 20 машин. Много супер льготы»;
  • 5566: «8:59. Еленовка общая – хвост держится до поворота. Это метров 200 не дотягивает до храма».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Елена» :6:25. На Октябре очередь немного дальше магазинчика»;
  • Виталий: «6:30. Очередь начинается в камышах»;
  • Татьяна: «9:41. Гнутово: в 8:00 стали в середине села, сейчас на бугру, движение слабое. Хвост очереди уходит в село».

КПВВ «Станица Луганская»:

  • Татьяна: «8:47. На это время на украинском КПП в сторону Луганска весь навес, но пропускают быстро. В сторону Станицы полный железный и деревянный навес».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк