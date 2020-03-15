Везде большие очереди: Ситуация в пунктах пропуска утром 15 марта

Сегодня утром, 15 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 14 марта через КПВВ последовало 61,5 тысячи человек и 6,4 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 14200 человек и 1480 транспортных средств;

«Марьинка» – 12295 человек и 1850 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 12290 человек и 2090 транспортных средств;

«Гнутово» – 5140 человек и 1075 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 17595 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 60/40;

«Марьинка» – 70/0;

«Новотроицкое» – 30/60;

Гнутово» – 40/40.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Валери: «6:05. До первого шлагбаума около 40 авто в общей, льгота 5»;

Валентина: «7:28. Очередь на Бахмут за туалеты. Перевозы по 350 грн. берут»;

Приходько: «9:28. КПВВ "Горловка". По состоянию на 09:35 (мск) на пункте пропуска 170 автомобилей, 27 автобусов и микроавтобусов, до 580 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Антон: «4:25. Каргилл – на самом верху моста»;

Жека: «5:19. На Александровке общая на мосту, льгота на спуске»;

Татьяна: «16:12. Каргил: пеших много, человек 300, машины – основная далеко на мосту, льгота до моста»;

Виталик: «6:29. Очередь общая сейчас на повороте, где заканчивается односторонние движение с Кирша»;

Андрей: «6:46. Марьинка в Донецк общая 50, льгота 25»;

Антон: «8:18. Каргил – общая далеко на мосту, льгота до моста»;

Анна: «8:40. Александровский блокпост из Днр в сторону Украины машины за мостом стоят»;

Young 4istya: «9:36. Марьинка в Донецк машин 30-40»;

Наталья: «9:38. Каргил пеших – море, общая в начале моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

5566: «4:31. Стелла Донецк: запускают 20 с Ленинского, 1 с объездной. 'Честное' соотношение...»;

5566: «5:06. Общая в Еленовке заканчивается ровно на 151 километре. Это метров 300 не дотягивает до храма. Машин не знаю сколько»;

Ольга: «5:26. На выезде из Донецка (стелла) медленно пропускают, очередь очень большая»;

Ольга: «5:50. На Еленовке за 300 метров от церкви основная»;

Виктория: «6:00. Пеших на Еленовке – очень много»;

Ольга: «6:25. Еленовка – основная машин 110»;

5566: «6:25. На Еленовке очередь подбирается основная к храму»;

Ольга: «7:25. Еленовка: за 50 минут с общей продвинулись на 20 машин. Много супер льготы»;

5566: «8:59. Еленовка общая – хвост держится до поворота. Это метров 200 не дотягивает до храма».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Елена» :6:25. На Октябре очередь немного дальше магазинчика»;

Виталий: «6:30. Очередь начинается в камышах»;

Татьяна: «9:41. Гнутово: в 8:00 стали в середине села, сейчас на бугру, движение слабое. Хвост очереди уходит в село».

КПВВ «Станица Луганская»: