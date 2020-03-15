В прифронтовой Марьинке открыли памятник погибшим воинам (Фото)

В прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) ко Дню украинского добровольца состоялось торжественное открытие памятника воинам, погибшим при выполнении боевого задания во время обороны города. Об этом сообщает пресс-служба Марьинской районной государственной администрации.

Мероприятие произошло вчера, 14 марта. В нем участвовали заместитель командующего операции Объединенных сил, генерал-майор Виктор Ганущак, заместитель командующего оперативной тактической группировки «Восток» начальник группы морально-психологического обеспечения полковник Владимир Безбородов, командир 28 отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода полковник Максим Марченко, заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Юлия Костюнина, председатель Марьинской РГА, руководитель районной военно-гражданской администрации Евгений Данилюк, военнослужащие Вооруженных Сил Украины и общественность.

Право открыть памятник было предоставлено участникам обороны Марьинки – командиру и главному старшине 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. После этого памятник освятил военный капеллан.

Фото: Марьинская райгосадминистрация

Присутствующие почтили память погибших защитников Украины минутой молчания и возложили к подножию памятника цветы. Также состоялось награждение военнослужащих наградами.