RU
Все новости

В прифронтовой Марьинке открыли памятник погибшим воинам (Фото)

15.03.20 22:13
Фото: Марьинская райгосадминистрация
Фото: Марьинская райгосадминистрация

В прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) ко Дню украинского добровольца состоялось торжественное открытие памятника воинам, погибшим при выполнении боевого задания во время обороны города. Об этом сообщает пресс-служба Марьинской районной государственной администрации.

Мероприятие произошло вчера, 14 марта. В нем участвовали заместитель командующего операции Объединенных сил, генерал-майор Виктор Ганущак, заместитель командующего оперативной тактической группировки «Восток» начальник группы морально-психологического обеспечения полковник Владимир Безбородов, командир 28 отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода полковник Максим Марченко, заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Юлия Костюнина, председатель Марьинской РГА, руководитель районной военно-гражданской администрации Евгений Данилюк, военнослужащие Вооруженных Сил Украины и общественность.

Право открыть памятник было предоставлено участникам обороны Марьинки – командиру и главному старшине 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. После этого памятник освятил военный капеллан.

Фото: Марьинская райгосадминистрация

Присутствующие почтили память погибших защитников Украины минутой молчания и возложили к подножию памятника цветы. Также состоялось награждение военнослужащих наградами.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк