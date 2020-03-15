Усилить скорость и эффективность борьбы с коронавирусом: В регионах Украины назначат главных санитарных врачей

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко уполномочен правительством назначать главных санитарных врачей в регионах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так, соответствующее решение принято на внеочередном заседании Кабинета министров Украины 14 марта. «Главные санитарные врачи будут отвечать за предотвращение возникновения и распространения инфекционных болезней человека, локализацию и ликвидацию их вспышек и эпидемий на местах», – говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Украины Ильи Емца, такой шаг усилит скорость и эффективность борьбы с коронавирусом в стране. «Это важный элемент реализации политики по предотвращению возникновения и распространения инфекционных болезней человека, локализации и ликвидации их вспышек и эпидемий», – заявил он, представляя инициативу.

Напомним, в Украине заработала онлайн-карта распространения коронавируса по стране. По состоянию на утро 14 марта в Украине зарегистрированы три лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Также сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины будет информировать граждан о мерах борьбы с новым коронавирусом при помощи СМС-сообщений.