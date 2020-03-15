В ОБСЕ рассказали о мерах по предотвращению распространения COVID-19 через КПВВ на Донбассе

Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ продолжали наблюдать за превентивными мерами в связи со вспышкой коронавируса COVID-19, предпринимаемыми на контрольных пунктах въездавыезда (КПВВ). Об этом говорится в отчете Миссии.

Наблюдатели видели, что на всех КПВВ сотрудники Государственной пограничной службы Украины носят защитные маски и перчатки, а также проверяют температуру у граждан, следующих в подконтрольные правительству районы.

Как сообщалось ранее, Кабмин еще не принял решение о том, будут ли закрываться КПВВ на линии разграничения. Вопрос находится на обсуждении.