RU
Все новости

В Украине ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию, – премьер

15.03.20 19:07
Денис Шмыгаль / Фото из открытых источников
Денис Шмыгаль / Фото из открытых источников

Украина остается страной, в которой ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию. Об этом в обращении, обнародованном в Telegram-канале, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что в Украине нет больших очагов возгорания болезни.

«Сегодня Украина остается страной, в которой ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию. Кластеров и крупных вспышек болезни у нас, к счастью, пока нет. И мы делаем все, чтобы они не возникли. Для координации деятельности создан оперативный штаб. Он обрабатывает текущие данные относительно коронавируса и дает аналитические выводы, которые будут основой для принятия решений на уровне страны», – сказал премьер.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк