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Сегодня везде паника: Ситуация в пунктах пропуска днем 15 марта

15.03.20 14:44
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 15 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Юлия: «11:12. Пеших в Украину очень много, очередь – за туалеты. Работает два окошка»;
  • Иван: «11:58. Сегодня везде жах. Паника».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Сергей: «10:52. Каргил из Донецка – основная на самом верху моста»;
  • «Young 4istya»: «11:02. На блокпосту Каргил в Донецк на ДНР – машин 80 в общей сложности»;
  • Анна: «11:12. Пеших в Донецк немного. Из Донецка – больше, но не критично»;
  • Наталья: «12:28. Каргил – пешие: немножко под навесом, общая – 160, льготная – 65»;
  • Анатолий: «13:32. Каргил из Донецка основная – на мосту, льгота – до блоков, пеших мало».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Анна: «10:01. Еленовка из Донецка – до полиции 130 основная, 5 – льготка»;
  • 5566: «10:02. В 6:00 приехал в Еленовку, в 11:00 прошел пост ДНР. На ДНРовском в Донецк очередь около 50 машин. На украинском "ноле" очередь дальше флага метров на сто»;
  • Ольга: «10:07. В 7:00 приехали на Еленовку, еще 25 машин осталось для въезда на пост до вагончика синего»;
  • Константин: «11:06. На Донецк на Новотроицке стоим во второй очереди. Машин в двух примерно по 50. Плюс пару допочередей создают перевозы»;
  • Сергей: «11:35. По состоянию на сейчас Еленовка выезд в Украину до полиции 100. Протяжки хорошие»;
  • Ольга: «11:48. Приехали на Еленовку в 7:00 прошли ДНР в 12:00. На нулевом стоим около 1 туалета, за 40 минут прошло 25 машин. А их впереди очень много»;
  • Анна: «12:02. На Перлыне беспредел, как обычно. Перед ежами одни перевозы, перед блоками с двух сторон перевозчики не дают ехать. На Новотроицке до знака 10 около 40 машин основной и льготка 20»;
  • Наталья: «12:28. На Перлыне в Украину машин 100-150. На Новотроицк на знаке 70. Пеших человек 200»;
  • Сергей: «12:14. Очередь на Перлыне до моста еленовского. Движения практически нет»;
  • Ольга: «13:06. На Новотроицком засада: за 2 часа еще осталось метров 100 до флага ДНР Проехать»;
  • Андрей: «13:07. На Еленовке на нулевом украинском толпа пеших»;
  • Ирина: «14:16. На Новотроицком в Донецк много: в 12 :00 приехали, стоим на ДНР-блокпосту, перед нами 50 машин где-то».
  • Анна: « 14:22. Льготная на Новотроицке стоит, перевозы ее заблокировали».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Настя: «10:13. Очередь большая. На нулевом тоже большая очередь, и медленно движется на нулевом»;
  • Александр: «10:14. Гнутово: очередь до магазина»;
  • Сергей: «11:28. На "нулевом" в одну будку без названия сгоняют всех с паспортами с обеих направлений, включая маршрутки, а разносит один писарь, поэтому и такие очереди»;
  • Елена: «12:04. Здесь, на МГБ, на Гнутово в сторону Украины, а также в сторону ДНР очередь – как в Мавзолей»;
  • Bad: «12:11. "Октябрь" на Мариуполь – на камышах»;
  • KENT: «13:12. Пищевик – направление в Мариуполь: камышы – обычная очередь и льгота приличная. Перед постом полицаев очередь до второго поворота (ну это примерно дох@@@я!!!)»;
  • Александр: 13:16. Между постами на "Октябре" полная *опа, машин 150 в посадке».

КПВВ «Станица Луганская»:

  • Татьяна: «10:35. На КПП ЛНР в сторону Станицы людей тьма».

Как сообщалось ранее, с 16 марта КПВВ на Донбассе закрываются на 2 недели в связи с угрозой распространения коронавируса.

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