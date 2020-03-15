КПВВ «Станица Луганская» закрывают на две недели

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) закрывается на две недели. Верификация будет отсрочена. Об этом сегодня, 15 марта, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«С 16 марта по приказу командующего Объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях», – говорится в сообщении.

Исключение для возвращающихся на украинскую часть делается только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории.

Пропуск во временно неподконтрольные украинской власти регионы только для граждан, которые там проживают.

«Пойти на такие жесткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно только КПВВ "Станица Луганская" пересекают около 15 тыс. чел. Поэтому угроза заноса и распространения коронавируса с неподконтрольных территорий сверхвысокая. Благодаря принятым мерам безопасности, нам удается удерживать ситуацию под контролем – ни одного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано», – прокомментировал закрытие КПВВ глава области Сергей Гайдай.

Он отметил, что гражданам, которые должны были пройти верификацию в органах социальной защиты в этот период, не стоит волноваться – ее срок будет продлен. «Социальные и пенсионные выплаты прекращаться не будут», – уточняется в сообщении.

Стоит напомнить, что Кабинетом министров Украины принято распоряжение от 13 марта 2020 года № 288-р «О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращение в них пешеходного сообщения».

Поэтому, согласно документу, в Луганской области временному закрытию подлежат следующие пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля – пешеходный (местный пассажирский) в Меловом (Меловской р-н) и автомобильный/пешеходный (местный пассажирский) в Сиротино (Троицкий р-н).

В перечень пунктов пропуска через государственную границу, в которых временно приостановлено пешеходное сообщение, вошли автомобильный (грузовой, пассажирский) в Меловом (Меловской р-н), который является межгосударственным, а также международные автомобильные (оба – грузовые, пассажирские) в Просяном (Марковский р-н) и Танюшевке (Новопсковский р-н).