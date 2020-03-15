Региональное представительство омбудсмена Украины на Донбассе: Как работает и кто обращается

В Лисичанске (Луганская обл.) с марта 2019 года работает главный офис регионального представительства уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Донецкой и Луганской областях. Сейчас омбудсменом Украины является Людмила Денисова.

Так, каждое утро в офисе начинается с рабочего совещания – планируют дела на день и делятся полученными результатами. А их за год официальной работы офиса в Лисичанске не мало. Ежедневно сюда обращаются около двух десятков граждан из Луганской и Донецкой областей. И всем здесь максимально и оперативно пытаются помочь. «Мы вели переговоры, чтобы отменили порядок пересечения, который ввел командующий ООС по поводу коронавируса. Если у человека есть симптомы – чтобы их не пропускали. Мы сразу отреагировали. Помогаем тем людям, которым, к примеру, не дают справки о задолженности, незаконно увольняют. То есть мы являемся тем правозащитным государственным органом, который влияет на государственные органы, если они нарушают права человека. Мы моментально сразу реагируем», – сообщил представитель уполномоченного ВРУ по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

В региональное представительство обращаются все, кому необходимы консультации и помощь – пенсионеры, работники предприятий и даже студенты. Среди них и выпускницы Лисичанского медицинского колледжа Евгения Ковтун и Анастасия Коваленко. «У нас возникла такая проблема, мы выпустились и нам выдали дипломы без номеров. Нам самим не удавалось решить эту проблему, это дело никак не решалось, поэтому мы обратились сюда за помощью. Нам помогли, все быстро решилось. Теперь нам выдали дипломы и мы благополучно устроились на работу», – рассказали девушки.

Частыми гостями в офисе являются и сотрудники предприятий, где возникли проблемы с выплатой зарплат. «У нас была задержка по выплате зарплаты 5 месяцев. У нас уже было безвыходное положение и нам пришлось обратиться в Комитет по правам человека. Мы дважды провели собрание. К нам дважды приезжали. Мы все это обсуждали, людям рассказали как и куда обратиться, чем помочь», – сказала глава профсоюзного комитета ЛКСП «Лисичанскводоканал» Татьяна Чернуха.

Региональное представительство занимается и мониторингом соблюдения прав людей на временно неподконтрольных украинской власти территориях. Более того, пытаются помочь и тем гражданам, которые лично не могут прийти в офис. «Мы проводим мониторинг соблюдения прав на временно неподконтрольной Украине территории как из открытых источников информации, так и из закрытых. Мы собираем эту информацию, анализируем, проверяем. Нам можно позвонить, можно направить обращение в электронной форме. Мы работаем 24/7. Все, что в рамках нашей компетенции, мы стараемся помочь», – сообщила главный специалист сектора мониторинга соблюдения прав человека на временно неподконтрольных Украине территориях Ольга Никитина.

На контроле у специалистов и соблюдение прав людей на доступ к информации. Всего за 2 месяца за нарушение законодательства о доступе к публичной информации и закона об обращении граждан было составлено 15 протоколов про административные правонарушения. Они были направлены в суд на должностных лиц государственных органов власти. «Очень часты нарушения прав человека по доступу на публичную информацию. И люди, которые занимают какие-то должности в нашем регионе, они очень часто не соблюдают законы об информации и делают так, как привыкли делать. Мы в свою очередь проводим просветительские мероприятия по поводу доступности информации, чтобы чиновники знали, что они нарушают закон и как делать так, чтобы не преступать норму закона. И при этом возобновляем права граждан, чье право было нарушено», – прокомментировала региональный координатор по связям с общественностью Ольга Бакулина.

Особое внимание специалисты уделяют соблюдению прав людей, проживающих в прифронтовых районах, или которые находятся в местах несвободы.

Специалисты уверяют, что готовы предоставить необходимую помощь всем, кто к ним обратится.

Также представительства работают в городах Донецкой области – Славянске, Мариуполе и Бахмуте.

В случае нарушения конституционных прав граждане могут обращаться по адресу: город Лисичанск, проспект Победы, 127.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Офіс Омбудсмана України»