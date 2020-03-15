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Карантин: В Мариуполе хотели обворовать школу

15.03.20 16:10
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Мариуполе соверена попытка похитить строительные материалы из школы. Об этом сообщает Патрульная полиция Донецкой области.

«Вечером во время патрулирования Приморского района, к полицейским подошла женщина и сообщила, что стала свидетелем кражи. Двое мужчин похитили металлический швеллер с территории школы №26 и понесли в сторону улицы Кронштадтской. Получив описание вероятных злоумышленников, патрульные сразу поехали в сторону указанной улице», – говорится в сообщении.

Через несколько минут инспекторы заметили мужчин с металлическим изделием. Ими оказались местные жители, один из которых накануне вернулся из мест лишения свободы за кражу. Мужчины признались, что хотели сдать швеллер на металлолом и получить деньги.

Задержать злоумышленника патрульным помог коллега из Приморского отделения полиции. Для дальнейшего выяснения обстоятельств на место вызвали следователей.

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