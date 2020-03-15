По жалобам граждан: Полицейские отработали Бахмут (Фото)

На протяжении последних дней жители Бахмута (Донецкая обл.) жаловались на беспорядок, который происходит в их городе. С наступлением теплых дней, по вечерам в городе становилось опасно: компании молодых людей распивали спиртные напитки, совершали хулиганские действия и нарушали общественный порядок. Об этом сообщает Патрульная полиция Донецкой области.

Патрульная полиция Донецкой области в составе полицейских роты ТОР Мариуполя и батальона Славянск и Краматорск, а также представителями местных райотделов, отправились на совместное патрулирование проблемной территории.

Отметим, что всего за несколько часов такого патрулирования полицейским удалось обнаружить двух человек, которые находились в уголовном розыске за незаконное обращение с оружием и хранение наркотиков. В дальнейшем задержанных передали следователям.

Девять граждан получили постановления за распитие алкогольных напитков в общественных местах и ​​теперь должны заплатить штрафы.

Также патрульные оказали помощь силовикам, которые задержали транспортное средство, перевозившее огнестрельное оружие и взрывчатку.

«Отметим, что отныне подобные отработки станут регулярными, ведь приоритетной задачей патрульной полиции является наведение порядка по всей нашей территории», – говорится в сообщении.