Минздрав получил 12 новых сообщений о подозрении на коронавирус

По состоянию на утро 15 марта в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19: в Черновицкой области – два случая и в Житомирской – один (летальный). Об этом сообщает минздрав Украины.

Кроме того, по состоянию на утро 15 марта в Украине не подтвержден ни один новый случай коронавируса COVID-19. В Украине по-прежнему официально подтверждены 2 случая в Черновицкой области и один летальный в Житомирской.

Всего с начала 2020 году в Центр общественного здоровья поступило 79 сообщений о подозрении на COVID-19 (3 ​​случая подтверждены лабораторно, 64 – отрицательные, коронавируса нет, 12 – исследуются). С начала года вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ протестовала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

В течение дня 14 марта в Центр поступило 12 сообщений о подозрении на COVID-19 (Черкасская – 1, Волынская – 1, Черновицкая – 5, Ровенская – 3, Киевская – 1, Тернопольская – 1).

Как сообщалось ранее, двое жителей Славянска были госпитализированы в инфекционное отделение в Константиновку с подозрением на инфекцию, вызванную вирусом COVID-19.