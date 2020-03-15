Срок отсутствия по месту регистрации как ВПЛ можно увеличить до 90 дней, – правозащитники

Переселенец может продлить 60-дневный срок отсутствия по месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ) при наличии обоснованных причин. Об этом сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») на своей странице в Facebook.

Так, по информации правозащитников, для этого нужно обратиться с письменным заявлением по месту регистрации в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городе Киеве государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае образования) советов.

«В таком случае срок отсутствия по месту регистрации в качестве ВПЛ может быть увеличен до 90 дней», – говорится в сообщении.

Как уточнила в комментарии правовой аналитик БФ «Право на защиту» Анастасия Одинцова, это возможно на время карантина.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины на заседании 11 марта утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине. В частности, с 12 марта вводится карантин в учебных заведениях сроком на 3 недели и ограничения на проведение массовых мероприятий. Во время карантина ученикам и студентам запрещается посещать учебные заведения.

Напомним, с 16 марта КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) и все КПВВ в Донецкой области закрываются на две недели.