На КПВВ на Донбассе вводятся ограничения: Что известно на данный момент

16 марта на пунктах пропуска на Донбассе вводят ограничения на две недели в связи с массовым распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). Копия соответствующего распоряжения командующего Объединенными силами Владимира Кравченко появилась в социальных сетях.

При этом, как пояснили «Донецким новостям» информированные источники в Госпогранслужбе Украины, КПВВ не будут закрыты, они будут работать согласно весеннему графику с 07:00 до 18:30, но будут введены определенные ограничения на пропуск лиц. «КПВВ не закрывают, будет разъяснение – ограничивают пересечение», – сказал источник.

По мнению источника, пропускать будут на подконтрольную правительству территорию граждан, которые имеют регистрацию (прописку) в Украине, а на временно неподконтрольную правительству территорию – только украинцев, которые там проживают (имеют прописку).

На уточняющий вопрос, как будут пересекать КПВВ лица со справкой переселенца, источник ответил: «Мы ждем разъяснений».

Как сообщалось ранее, контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) закрывается на две недели. Верификация будет отсрочена.