Официально: КПВВ на Донбассе закрываются на две недели

С 16 марта по приказу командующего Объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донецкой и Луганской областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях. Об этом сегодня, 15 марта, сообщает Донецкая областная государственная администрация.

Уточняется, что исключение по возвращению на подконтрольную Украине территорию делается только для граждан, имеющих здесь постоянную регистрацию.

Пропуск на временно неподконтрольные территории будет осуществляться только для граждан, которые там проживают.

«Обращаем внимание, что сейчас Донецкая ОГА прилагает максимум усилий для решения вопроса об отсрочке верификации в органах социальной защиты граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях. Просим обратить внимание, что такие меры – это работа на опережение, направленная на недопущение распространения острых респираторных заболеваний, вызванных Covid-19», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Луганской области КПВВ «Станица Луганская» закрывается на две недели.