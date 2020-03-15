В Украине появились ипотечные кредиты под 10% годовых, – Держмолодьжитло

В Украине появились ипотечные кредиты под 10% годовых. Произошло это благодаря решению Национального банка Украины (НБУ) продолжить снижение учетной ставки. Об этом сообщает пресс-служба Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло»).

Так, с 13 марта 2020 года размер этой ставки составляет 10%. Предыдущее снижение учетной ставки НБУ, до 11%, произошло 31 января текущего года.

В Фонде напоминают, что размер учетной ставки Нацбанка напрямую влияет на процентную ставку по долгосрочному льготному кредиту для строительства (реконструкции) и приобретения жилья молодым семьям и одиноким молодым гражданам за счет собственных средств (средств уставного капитала) Держмолодьжитла. Размер ставки по этим кредитам равен учетной ставке НБУ, действующей на момент принятия решения о предоставлении кредита.

«В случае благоприятного развития событий в нашей стране и при условии продолжения реализации реформ новым правительством, Нацбанк ожидает снижения учетной ставки до 7% к концу 2020 года», – говорится в сообщении.

Как уточняется, порядок предоставления таких кредитов установлен финансовому учреждению «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» и урегулирован постановлением Кабинета министров Украины от 11 мая 2011 года № 488.

Так, согласно ему, право на получение кредита имеют: