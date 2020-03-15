Электромобили на КПВВ «Станица Луганская» временно прекращают работу

В Станице Луганской (Луганская обл.) электромобили, которые ежедневно перевозят людей от контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) до моста и в обратном направлении, временно прекращают работу. Об этом сегодня, 15 марта, на своей странице в Facebook сообщила Гуманитарная миссия «Пролиска».

Приостановка работы электрокаров на КПВВ «Станица Луганская» связана с временными ограничениями относительно пересечения линии разграничения с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни вызванной коронавирусом. «По приказу командующего объединенных сил Владимира Кравченка с 16 марта по 3 апреля запрещается пересекать КПВВ на неподконтрольные правительству Украины территории в обе стороны. В порядке исключения пересечь КПВВ со стороны неподконтрольной правительству Украины территории могут только граждане, имеющие постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории. Пропуск на неподконтрольную правительству Украины территорию в свою очередь возможен лишь для тех, кто там проживает и имеет соответствующую регистрацию», – говорится в сообщении.

Решение «О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращение в них пешеходного сообщения» Кабинет министров Украины принял 13 марта.

Как сообщалось ранее, с 16 марта КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) и все КПВВ в Донецкой области закрываются на две недели.

Напомним, с момента запуска электрокаров в августе 2019 года на КПВВ «Станица Луганская» оказала помощь в пересечении линии разграничения 119 тыс. 893 лицам с инвалидностью, немобильным и маломобильным лицам, лицам пожилого возраста (75+), беременным женщинам и лицам с малолетними детьми (до 3-х лет).